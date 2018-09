Aller-retour pour Orlando à 160 $ pendant la semaine de relâche

Moins de 200 $ pour un aller-retour à Orlando, en Floride, en pleine semaine de relâche? C’est possible! Du moins si vous êtes prêt à rouler jusqu’à l’aéroport de Burlington, au Vermont, et à voler avec la compagnie américaine à très bas prix Frontier Airlines.

Comme nous le rappelle Yulair, la compagnie américaine lancera sa liaison Burlington-Orlando au mois de février 2019.

Actuellement, on peut trouver des vols aller-retour à partir de 121 $ US (environ 160 $ CAD) pour les premières semaines de mars, exactement pendant la relâche scolaire. C'est rare que les prix ne sont pas gonflés à cette période!

Frontier n’offre que deux vols par semaine, alors vous n’aurez pas des tonnes d’options et certaines combinaisons de dates vous coûteront davatange que 121 $ US. Certains billets aller-retour étaient affichés à 286 $ US au moment de notre recherche en ligne.

Aucun bagage enregistré n’est inclus dans ces prix.

Vous trouverez les détails de cette offre et quelques conseils utiles pour en profiter sur le site de Yulair.

La ville de Burlington est située à environ 1h45 de route de Montréal.