DUCHARME, Rollande

(née Maheu)



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 septembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Rollande Maheu, épouse de M. René Ducharme.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Robert), Jean-Claude (Joanne), Richard, Marie-Ruth, Yves (Francine), Denis (Nathalye) et Annie (Gaétan), ses huit petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, ses soeurs Solange et Denise, ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux, autres parents et amis.Une célébration de la Parole aura lieu le dimanche 16 septembre à 11h, au530, 4e RUEST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 3M6450-346-6020La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 9 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.