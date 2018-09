1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.

2. Déposer la moitié du chocolat et le beurre dans un grand bol allant au four à micro-ondes. Cuire 1 minute en remuant toutes les 20 secondes ou jusqu’à ce que le chocolat soit fondu et que le mélange soit homogène.