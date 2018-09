Ça fait peur

Ils n’ont aucune idée de ce que sont trois pieds de neige tombés en quelques heures, des déneigeuses qui ne fournissent plus, des routes devenues des glissades. Mais nous non plus on ne sait pas ce que représentent l’attente d’une violente tornade, un ouragan avec des vents qui soulèvent des voitures, des camions. Depuis deux jours, on ne leur demande pas de changer de quartier, on leur dit de changer d’État, de partir à des centaines de kilomètres. Vous êtes dans votre maison, vous observez tout ce que vous avez, tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez acquis au fil du temps en sachant que, dans 24 ou 48 heures, tout pourrait être irrémédiablement détruit, pulvérisé. Ça doit être horrifiant et désespérant. Rien n’est plus fort que ça, et on n’y peut rien. Avant de partir, on ferme l’eau, on placarde portes et fenêtres et on paquette le plus d’éléments possible. Les objets de valeur réelle, les autres de classe sentimentale, des vêtements, et il faut passer à la banque. Après, on ne sait plus.