Céleste Dao dans le top 5 mondial

Mais fidèle à son habitude, Dao a rapidement rebondi en inscrivant des oiselets après ses mauvais trous. Elle a comptabilisé six moineaux, dont quelques beaux en calant de longs et délicats roulés sur des verts très rapides.

« Nous formons une équipe plus aguerrie ayant plus d’expérience. Les filles sont habituées de se mesurer aux meilleures de la planète et sont confortables dans ces situations, a expliqué Wilson, très heureux que son équipe ait plongé sous les -10. Il y a aussi une saine compétition à l’interne, ce qui est utile pour progresser. J’ai vu une bonne progression et une grande amélioration. »