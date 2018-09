Chaleur et humidité pour le week-end

MONTRÉAL – La chaleur et l’humidité seront de retour cette fin de semaine sur la plupart des secteurs de la province.

Vendredi, du brouillard s’installera près du fleuve tôt le matin. La journée sera toutefois ensoleillée pour l’ensemble des secteurs et il fera plus chaud et plus humide que la veille: les températures se situeront entre 25 et 29 °C, et ce sans l’indice humidex qui sera croissant au cours du week-end.

Samedi, les nuages feront leur apparition au cours de la journée et des averses seront possibles. À Montréal comme à Québec, il faudra s’attendre à une alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d’averses. Le mercure affichera 28 °C et 26 °C, respectivement.

Dimanche sera la journée la plus chaude et la plus humide de la fin de semaine. À Montréal et Québec, le ciel sera mitigé, entre nuages et soleil.

Le début de la semaine reste incertain, un système dépressionnaire pourrait faire son apparition et apporter de la pluie dès lundi soir dans le sud et le centre de la province.