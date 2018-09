Des pommes belles à... peler

De retour du verger avec l’intention de concocter tartes et compotes pour toute la parenté, il y a une tonne de pommes à peler ! Voici quelques accessoires pour vous aider.

Le sans effort

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Si vous possédez un batteur sur socle KitchenAid, en le dotant de ce coupe-spirale accompagnée de lames polyvalentes, il sera possible de peler et trancher vos pommes, en plus d’enlever le cœur rapidement et sans effort. Il suffit d’y fixer la pomme et de mettre l’appareil électrique en marche.

► arescuisine.com

► 199,99 $

Le triple action

Photo courtoisie

En un seul mouvement, la machine à pomme 3 en 1 Pomme Magique, par Thinkkitchen, pèle, tranche et évide les pommes qui garniront vos tartes et compotes. L’appareil manuel en métal possède une base à ventouse qui adhérera à votre comptoir pour une stabilité maximale.

► stokesstores.com

► 24,99 $

L’automatique

Photo courtoisie

L’éplucheur à pommes automatique de Starfrit facilitera la préparation des pommes en cette saison d’abondance. Il suffit de fixer l’appareil sur la surface de travail à l’aide de sa base à succion antidérapante, d’y piquer le fruit pour le maintenir en place et de tourner la manivelle, pour retirer une mince couche de peau. Un éjecteur permet ensuite de retirer aisément la pomme.

► starfrit.com

► 14,99 $

Le 2 en 1

Photo courtoisie

Cet outil manuel combine deux fonctions. D’abord, il pèle les pommes avec sa lame pointue et inclinée perçant facilement la pelure. De plus, en poussant la lame à la verticale dans le fruit, puis en tournant et en tirant ensuite la poignée en nylon antidérapante, on retire le cœur en deux temps, trois mouvements.

► williams-sonoma.com

► 18,95 $

Le double tranchant

Photo courtoisie

L’économe en forme de « Y » signé Ricardo possède une lame ultra tranchante en acier inoxydable japonais. Cette lame à double tranchant rend cet outil pratique tant pour les gauchers que les droitiers, afin que tout le monde participe aux préparations culinaires automnales. Protecteur de lame inclus.

► boutique.ricardocuisine.com

► 16,99 $