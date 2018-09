Deux Québécois au cœur de l’ouragan Florence

Ironiquement, ils représentent les Hurricanes de la Caroline, mais ils n’ont jamais été dans l’œil d’un cyclone. Les Québécois Julien Gauthier et Nicolas Roy y goûtent avec le passage de Florence.

Bien terrés dans le fond de leur chambre d’hôtel à Raleigh, ils attendaient les premières bourrasques du monstre qui guettait sur la côte lorsque Le Journal les a joints, vendredi. Au centre de la Caroline du Nord, Raleigh est situé à plus de 200 kilomètres de la côte Atlantique. Mais il était faux de croire que Florence ne causerait aucun dégât.

« Ça fait peur un peu. On ne sait pas trop à quoi s’attendre de cet ouragan. Les gens en parlent beaucoup. Pour moi, ce sera une première expérience, dit Gauthier, impressionné au bout du fil. Même s’il a baissé de catégorie, on sait que ce sera spécial. »

Solide gaillard de 6 pi 4 po et 225 livres, Gauthier tentait de ne pas trop s’inquiéter alors que les autorités demandaient à la population d’être extrêmement vigilante. Les Américains ont surnommé Florence « l’ouragan d’une vie » de par son immensité et sa force de frappe.

« Quand on ouvre la télévision, ils disent qu’on mettrait notre vie en danger si on va dehors. On voit donc l’ampleur de la situation. »

Un frigo plein

« On a fait des provisions. On a paqueté le frigidaire dans la chambre. Dans les magasins, il ne restait plus rien. Les tablettes étaient vides. C’est fou, il n’y avait plus de fruits, de légumes et d’eau. Il n’y avait pas plus de produits en canne. »

Son cochambreur Nicolas Roy et lui ont dû faire plusieurs commerces pour faire le plein de vivres, souvent achetés à l’unité plutôt qu’en paquet avec l’arrivée massive de citoyens de la côte. Ayant dépensé entre 50 et 100 $ chacun, ils ne mourront certainement pas de faim avant que la tempête soit passée.

« On s’attend à ce que ça fesse fort. Je suis curieux de voir ce que ça aura l’air quand nous sortirons de l’hôtel », a signalé Roy à propos des vents de 150 km/h qui ont déferlé sur Raleigh, vendredi soir et cette nuit.

Sous la menace de Florence, la direction des Hurricanes a changé l’horaire de son camp d’entraînement. Les joueurs ont subi leurs tests physiques jeudi et pris part à une séance sur glace vendredi matin, légèrement perturbée par le scintillement des lumières au PNC Arena en raison des vents violents. Ils se sont ensuite mis à l’abri. Samedi, par mesure de sécurité, ils resteront sagement à l’hôtel.