Fini les abonnements de saison du CH pour un partisan frustré

Depuis 1992, la famille de Martin Massé possède des billets de saison du Canadien de Montréal.

Son grand-père avait ses billets, son père aussi, puis en 2006, Martin devenait détenteur de sa propre paire dans les Gris. Une vraie tradition pour ces grands partisans du Tricolore.

Tout a changé le 12 juin dernier. Pour la première fois en 12 ans, le père de famille de 47 ans n’a pas renouvelé ses abonnements de saison section 322, rangée A d’une valeur de 5200 $.

Martin, que j’ai eu la chance de rencontrer chez lui à Bromont durant les séries dans le cadre de l’émission Destination Coupe Stanley, m’a permis de vous partager le petit courriel qu’il a envoyé au gestionnaire de comptes du Canadien pour expliquer ses motivations ou plutôt... ses démotivations.

Ç'a le mérite d’être clair.

Bonjour M. La******,

Il y a plusieurs raisons qui m’ont poussé à laisser mes sièges.

1. Augmentation de 20 % d’un seul coup en 2015.

2. L’échange de Subban en 2016 n’a pas aidé non plus... Le seul joueur électrisant et spectaculaire ! Je paye pour un show et même avant l’échange il n’avait même plus le droit de faire ses Low Five avec Price !!! Tsé quand l’organisation est drabe ! À plus de 5000 $ par année, j’aime mieux prendre mon argent pour voir un show et une bonne game ailleurs qu’au Centre Bell ! L’ADN du Canadien c’est d’avoir la grande classe, désolé mais on ne gagne pas de championnat avec juste des buveurs de lait.

3. En 2017, on me charge 300 $ pour avoir mes billets en carton !!! Celle-là, je l’ai trouvée cheap en ta !

4. Je suis juste tanné du maudit «flambeau». Arrêtons de vivre dans les années 60 ou 70, on est en 2018 ! Pouvons-nous aller de l’avant ?

Bon succès

Martin Massé

Non, le bon Martin n’a jamais eu de réponse du Canadien.

Ça ne fait pas de lui un homme malheureux pour autant. Martin s’est vite tourné vers une autre équipe: les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Ouais, disons qu’il avait prévu le coup. Depuis sept ans, il est aussi détenteur de billets de saison des Pats!

Deux matchs hors-concours, huit parties de saison régulière en section 316 pour 2150 $ la paire.

Tellement fan le Martin, qu’il s’est même déjà procuré ses billets pour la finale dans l’Américaine, un certain 20 janvier 2019!

Pour Martin, c’est fini le Canadien.

Il l’a trouvé son nouveau joujou... même s’il doit se rendre à 536 km du Centre Bell.