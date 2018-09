Inde: une étudiante enlevée et violée par trois hommes

NEW DELHI | Une étudiante indienne a été enlevée et violée par trois hommes dans l’État d’Haryana (nord) alors qu’elle rentrait chez elle après un cours, a indiqué vendredi la police, une nouvelle agression rappelant l’omniprésence des violences sexuelles dans ce pays.

La jeune fille de 19 ans attendait le bus quand elle aurait été kidnappée, droguée et violée, selon la police.

«Elle connait les trois accusés, qui sont du même village qu’elle. Ils sont en fuite à l’heure actuelle», a précisé un responsable local de la police, Anirudh Kumar.

Les faits se sont déroulés dans l’Etat d’Haryana, région rurale et conservatrice gouvernée par le parti nationaliste du Premier ministre Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party.

C’est dans cet Etat que le propriétaire et le gérant d’une maison d’hôtes ont été arrêtés en juillet après les viols présumés d’une femme par quelque 40 hommes pendant quatre jours.

Près de 40 000 plaintes pour violences sexuelles ont été déposées en 2016 dans le pays, certaines associations soupçonnant que ce chiffre ne soit que la partie émergée de l’iceberg.

En 2012, le viol collectif et le meurtre d’une étudiante dans un bus à New Delhi avait choqué la planète et jeté une lumière crue sur ce fléau.