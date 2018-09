Industrie des technologies: des entreprises québécoises menacées

MONTRÉAL - Avec l’augmentation du nombre de sièges sociaux qui quittent le Québec, l’industrie des technologies est particulièrement inquiète face à la puissance des géants américains.

Dans les dernières années, plusieurs entreprises technologiques prometteuses ont été vendues, comme Vrvana, spécialisée en réalité virtuelle, qui a été achetée il y a quelques mois par Apple pour 30 millions de dollars.

«Pour des dirigeants qui veulent bâtir une entreprise et à qui on présente une offre intéressante, ça peut être (attirant)», affirme Nicole Martel, PDG de l’Association québécoise des technologies.

Un sondage mené par l’organisme auprès de 500 dirigeants d’entreprises révèle que 40 % d’entre eux seraient prêts à dire oui à une offre d’achat.

Mais Mme Martel estime qu’il faut convaincre les entrepreneurs de voir à plus long terme.

Andy Kulakowski, président-directeur général de Fresche Solutions, en est l’exemple éloquent. La compagnie montréalaise emploie 450 employés en programmation de systèmes informatiques.

Au tournant des années 2000, cette entreprise a été acquise par un géant américain. «Comme compagnie publique, on ne pouvait pas refuser l'offre», explique M. Kulakowski.

À la suite de cette transaction, les emplois au Québec ont déménagé, tout comme le siège social.

«Ils (les acquéreurs) n'étaient pas intéressés à investir dans le futur», soutient le PDG.

Près de 10 ans après avoir vendu son entreprise, l’homme d’affaires a décidé de la racheter et de la ramener au Québec.

Son chiffre d'affaires a explosé et il avoisine aujourd'hui 60 millions $. Parmi ses clients, on compte Adidas, Volvo et les Studios Universal.

Il espère maintenant que son message sera entendu.

«Pourquoi vendre à ces grandes boîtes-là quand vous pouvez établir, construire, bâtir un champion comme ça ?», demande M. Kulakowski.