Investissement de 21 millions $ pour rénover l’aréna de Saint-Michel

MONTRÉAL – L’aréna de Saint-Michel, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, sera mis aux normes dans le cadre d’un contrat de 21,1 millions $ qui a été accordé à la firme Construction Gamarco inc. par le comité exécutif de la Ville de Montréal.

Dans le cadre des travaux, on remplacera le système de réfrigération au fréon par un système fonctionnant à l'ammoniac, ce qui nécessitera un agrandissement, a-t-on précisé vendredi, par communiqué.

De plus, on implantera des mesures en efficacité énergétique et l’on vise la certification LEED Argent pour se conformer à la Politique de développement durable pour les édifices municipaux.

L’accessibilité universelle sera assurée au terme des travaux, financés par la Ville à hauteur de 16,5 millions $ et par l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour une valeur de 4,6 millions $. Québec a accordé une subvention de 1 million $.

«Grâce à ces travaux, la Ville poursuit le remplacement de ses patinoires réfrigérées au fréon, diminuant ainsi l’émission de gaz à effet de serre appauvrissant la couche d'ozone, tout en continuant d’améliorer son réseau d’équipements sportifs de proximité dans les quartiers de la métropole», a expliqué Rosannie Filato, membre du comité exécutif et conseillère de la Ville du district de Villeray.

Doté d’une enveloppe de 295 millions $, le Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux touche 34 arénas de la métropole – 20 ont déjà été rénovés et des travaux sont en cours dans cinq autres –, lesquels comprennent au total 40 patinoires intérieures qui doivent toutes être mises aux normes d’ici 2020.

Le conseil municipal étudiera le dossier de l'aréna de Saint-Michel le 17 septembre.