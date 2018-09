Katherine Langford, de 13 Reasons Why, jouera dans une nouvelle émission Netflix et on capote

Après son rôle de Hannah Baker dans 13 Reasons Why, qui lui a valu une nomination aux Golden Globes, Katherine Langford sera de retour sur Netflix dans l’émission Cursed.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la série Cursed:

1. C’est une série de type «YA»

Le genre «YA» – pour young adults (jeunes adultes) – comprend des franchises post-apocalyptiques comme Hunger Games ou Maze Runner, mais aussi des films fantastiques comme Twilight et Harry Potter.

Ce sera donc une émission qui vise les adolescents, tout comme Riverdale ou 13 Reasons Why.

2. La série est inspirée de la légende du roi Arthur

On connaît tous la légende du roi Arthur: avec l’aide de Merlin, Arthur réussit à s’emparer de la fameuse épée Excalibur, devient roi et, avec ses chevaliers de la Table ronde, part à la recherche du Graal.

C’est une légende très vieille, dont on nous offrira une version modernisée!

3. C’est une ré-imagination

Ce qui manque terriblement, dans les mythes et légendes médiévales? Des personnages féminins qui ne soient pas des princesses en détresse.

Cursed se penche donc sur un personnage peu important dans la légende originale, celui de Nimue, une jeune femme douée (genre... pouvoirs magiques, potentiellement!) qui va accompagner Arthur dans sa quête.

Vous aurez donc compris que Katherine Langford joue Nimue!

4. L’auteur est le même que celui de Sin City

Frank Miller, le réalisateur de Sin City et 300, qui a aussi travaillé sur Daredevil et sur Batman, est le créateur de la série Cursed.

Il est accompagné de Thomas Wheeler, qui a entre autres écrit The Puss in Boots.

Deux styles complètement différents!

5. Jusqu'à maintenant, Katherine Langford est la seule actrice confirmée

Personne d’autre n’a encore été choisi pour faire partie de la distribution. Personnellement, on aimerait donner le rôle d'Arthur à Noah Centineo. Il a clairement les muscles nécessaires pour tirer Excalibur du rocher.

On n'a pas encore de date pour la série, mais elle devrait être diffusée en 2019. Et, Frank Miller étant associé au projet, on s’attend à quelque chose de visuellement assez impressionnant.

En attendant, si vous voulez votre dose de Katherine, vous pouvez écouter (ou réécouter) les 2 saisons de 13 Reasons Why ou le très joli film Love, Simon.

