Kendall Jenner fait revivre cette paire de jeans et on n'y croit pas

Ce n’est plus un secret, le jeans cargo est officiellement de retour et il fait partie des indispensables de l’automne des plus grandes fashionistas.

Kendall Jenner, la reine des «retours en arrière», n’a cependant pas dit son dernier mot, elle qui a voulu pousser le tout à l’extrême en adoptant le pantalon cargo... en denim!

Photographiée dans Soho durant la Semaine de la mode de New York, la belle brune arborait des pantalons cargo en jeans Balenciaga (à plus de 1700 $!) agencés à un crop top simple jaune et de grosses baskets de papa blanches. Un look de tous les jours, tout simplement parfait.

Qu’on se le dise: elle a le don de transformer des morceaux douteux en véritables tendances virales. On lui doit, entre autres, le retour des (très) petites lunettes, le sac à main à la cheville et, plus récemment, le retour de l’énorme ceinture à brillants.

Il faut cependant préciser qu’elle n’est pas la seule it-girl à avoir craqué pour le jeans cargo, puisque Bella Hadid l’a également porté à Paris en juin dernier. La cadette des sœurs Hadid a cependant opté pour un look plus trash, avec des pantalons complètement déchirés.

Il n'en fallait pas plus pour que les influenceuses s’en emparent, faisant passer la paire de jeans de tendance dépassée à tendance obligée!

Pour celles qui ont envie de lui donner une chance, voici où trouver la paire de jeans de Kendall Jenner à petits prix:

69 $ à Urban Outfitters

