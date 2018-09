La femme de Dubé risquait gros dans Lumenpulse

Josée Perreault, l’épouse du candidat caquiste et ex-vice-président de la Caisse de dépôt Christian Dubé, a fait un profit estimé à 58 000 $ avec son investissement dans Lumenpulse. Mais elle aurait pu perdre une somme importante si la vente de l’entreprise ne s’était pas réalisée.

Notre Bureau d’enquête révélait hier qu’au moment où Dubé travaillait comme chef des placements pour le Québec à la Caisse, cette dernière a accru ses investissements dans Lumenpulse, dont la conjointe de Dubé était administratrice et actionnaire.

C’est finalement un consortium mené par une filiale de Power Corporation qui a racheté toutes les actions de Lumenpulse pour 600 millions $ en avril 2017 en versant une prime de 85,8 % sur le cours de l’action en Bourse. Selon un document financier, l’intérêt de M me Perreault dans Lumenpulse s’établissait à ce moment-là à 253 045 $.

Selon le président et fondateur de Lumenpulse, François-Xavier Souvay, la « survie » de la compagnie était carrément en jeu avant l’annonce de la transaction.

« On avait beaucoup de difficulté à faire comprendre l’opportunité d’affaires que représente Lumenpulse », avait-il expliqué. Il n’y avait pas d’autre option pour assurer la survie de l’entreprise, selon lui.

La veille de l’annonce de l’achat de Lumenpulse par Power, la valeur des 9200 actions de Lumenpulse que détenait Josée Perreault avait fondu de près du tiers par rapport à ce qu’elle avait payé. Elles ne valaient plus que 105 000 $, comparativement à 150 000 $ un an auparavant.

M me Perreault détenait en outre, à l’époque, des unités d’actions différées dans Lumenpulse, dont la valeur était estimée à 57 545 $.

L’offre d’achat déposée a permis aux actionnaires ordinaires, dont Josée Perreault et la Caisse de dépôt et placement, de récupérer leur mise et même d’encaisser un profit dans le cas de Josée Perreault.