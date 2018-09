Le Gala de reconnaissance de La Gouvernance au féminin a rendu hommage aux entreprises certifiées « Parité » par La Gouvernance au féminin pour leurs actions exceptionnelles en faveur de l’égalité des genres.

Photo courtoisie, Laurence Labat

L’invitée de marque, Sophie Grégoire Trudeau, s’est prêtée à une entrevue avec Caroline Codsi, présidente fondatrice de la Gouvernance au féminin dans le cadre du Gala de reconnaissance.

Photo courtoisie, Laurence Labat

Le Gala de reconnaissance annuelle de La Gouvernance au féminin a eu lieu sous la coprésidence d’honneur de Paula Keays, présidente de McKesson Canada, et de Robert Dumas, président et chef de la direction de Financière Sun Life, Québec, qui entourent Caroline Codsi, présidente fondatrice de La Gouvernance au féminin.

Photo courtoisie, Laurence Labat

Suzanne Bergeron, Sodexo, à gauche, a reçu le Prix entreprise platine qui lui a été remis par Paula Keays, coprésidente d’honneur et présidente de McKesson Canada.

Photo courtoisie, Laurence Labat

Le Gala a rassemblé les têtes dirigeantes du monde des affaires et de la politique, hommes et femmes, travaillant ensemble pour l’atteinte de l’égalité des genres. Brian Parsons, Willis Towers Watson, est en compagnie de Lynn Beauregard, présidente, Governance Professionals of Canada.

Une bourse méritée

Photo courtoisie, Laurence Labat Sonia Tairi, qui débute son Barreau, est lauréate de la Bourse Pierre Côté au montant de 1000 $. Cette bourse a été créée par l’organisme Toujours ensemble pour reconnaître la persévérance d’un jeune qui a fréquenté l’organisme et qui obtient un diplôme. La bourse reconnaît aussi le parcours exceptionnel de 24 ans de Pierre Côté, qu’on aperçoit en compagnie de Sonia, à la tête de l’organisme comme président et directeur général.