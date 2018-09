Le Cheval-Serpent ferme ses portes

Les danseurs du Cheval-Serpent ne monteront plus sur scène, avec l’annulation de la série après deux saisons. C’est à contrecœur que Louise Portal a dit adieu au personnage d’Odile Gauthier, pour qui elle envisageait un avenir riche en rebondissements.

« Je pense que j’avais donné beaucoup à la deuxième saison. Ceux qui l’ont vue ont pu voir que l’intrigue à la fin, pour Odile, était très intéressante. C’est sûr que j’aurais aimé continuer cette quête-là. Je ne sais pas pourquoi, ça n’a pas continué... », explique-t-elle, au bras de son conjoint Jacques Hébert, à la première de la pièce Candide ou l’Optimisme. Avec la fin de ce projet, la comédienne a plus de temps à consacrer à de nouveaux personnages. On la verra bientôt dans Everything Outside, le premier long métrage du cinéaste David Findlay qui sera présenté en primeur au Festival de cinéma de la ville de Québec demain.

« C’est un premier film en anglais qui a été écrit pour moi. Je suis une peintre qui rencontre un jeune acteur libanais à Toronto, dans un chalet. C’est la rencontre de deux générations », résume-t-elle.