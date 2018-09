Le Mercedes-Benz GLE change d'allure pour 2020

Mercedes-Benz a révélé cette semaine son VUS intermédiaire de luxe entièrement redessiné.

Le GLE profitera de nouvelles motorisations, de nouvelles technologies et une banquette de troisième rangée optionnelle lorsqu’il sera mis en vente tôt en 2019.

Introduit en tant que Classe M en 1997, renommé le GLE pour le millésime 2016, le GLE entamera sa quatrième génération et disposera d’une variété de moteurs dès son lancement. Le marché nord-américain aura droit au GLE 350, équipé d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 255 chevaux, alors que le GLE 450 proposera un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres et d’une assistance électrique EQ Boost, bon pour 362 chevaux. Les deux sont jumelés à une boîte automatique à neuf rapports et à un rouage intégral 4MATIC. Une variante hybride rechargeable sera ajoutée plus tard, tout comme une version AMG plus performante.

Une nouvelle suspension pneumatique AIRMATIC a été mise au point pour le VUS, à laquelle on peut ajouter ce que la marque appelle sa suspension E-ACTIVE BODY CONTROL, procurant un contrôle individuel de chaque ressort et chaque amortisseur. Grâce à une fonction d’inclinaison en virage, le système contrebalance le roulis et autres mouvements de caisse pour une conduite mieux équilibrée. Le constructeur affirme qu’il s’agit de la suspension la plus intelligente au monde, du moins, en ce qui a trait aux VUS.

Le Mercedes-Benz GLE 2020 sera également équipé du nouveau système multimédia MBUX de la marque, introduit sur la Classe A.

Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais le nouveau GLE fera sa première apparition publique au prochain Salon de l’auto de Paris, au mois d’octobre. Il concurrencera une fois de plus les BMW X5, Acura MDX, Audi Q7 et Volvo XC90.