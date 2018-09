Le nœud gordien de la santé

En 1990, Marc-Yvan Côté promettait de désencombrer les urgences grâce à son « groupe tactique d’intervention ». En 1999, Pauline Marois élaborait un « plan d’action » ayant la même ambition. Puis, nous avons subi la réforme Couillard et la réforme Barrette. Résultat ? Plus ça change, plus c’est pareil !