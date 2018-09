Le prince Canelo et ses directives

LAS VEGAS | Couvrir un combat de boxe à Las Vegas est une expérience unique. Il y a une ambiance qu’on ne voit nulle part ailleurs dans le monde. Lorsque Canelo Alvarez participe au gala, ça frise la folie.

Pour Golden Boy Promotions, Alvarez est un Dieu. Il permet à Oscar de la Hoya et à sa compagnie d’engranger des revenus monstrueux chaque année. Toutes ses demandes sont souvent exécutées sur-le-champ.

Vendredi, j’en ai eu un bel exemple. J’étais assis en compagnie du collègue Jacques Thériault au parterre. On avait eu de la difficulté à se trouver une place parce que la majorité des sièges étaient déjà occupés depuis plusieurs minutes.

On a donc décidé de s’asseoir dans les sièges réservés à l’équipe de David Lemieux avec l’approbation d’Eye of the Tiger Management (EOTM). On se croyait en « business », mais on se trompait. Moins de 20 minutes avant la pesée, les gardiens de sécurité du T-Mobile Arena interpellent les personnes des premières rangées.

« Ceux qui n’ont pas d’autocollants doivent se trouver une place ailleurs, a affirmé une dame. Il faut les places pour la famille de Canelo. »

C’est à ce moment que le clan du boxeur mexicain a pris place dans les sièges qui avaient été libérés.

Dans notre rangée, les affiches « Team Lemieux » ont été arrachées par les gardiens de sécurité. Ce que Canelo veut...

Dans les gradins

Je me suis donc retrouvé dans le couloir près de la sortie pour couvrir la pesée. En outre, je n’étais pas au bout de mes peines. Un autre agent de sécurité m’a gentiment demandé d’aller dans les gradins.

J’ai beau lui dire que je suis journaliste et que j’ai un travail à exécuter.

Rien à faire.

Ça ne lui fait pas un pli sur la différence. Ce sont les estrades ou la sortie.

À qui la faute dans ce dossier ?

Je lance la pierre à Golden Boy qui a fait une mauvaise gestion de ses accréditations. Il y avait trop de personnes invitées sur le parterre pour la capacité assise. Pourtant, ils savaient très bien qu’il y aurait de l’engouement pour leur événement.

C’est inacceptable pour une compagnie de promotion qui a de l’expérience dans les galas d’envergure.

En cinq ans dans le domaine de la boxe, c’était la première fois qu’une telle situation m’arrivait. On va souhaiter que ce soit la dernière.