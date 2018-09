Les Blue Jays Balayés

Une erreur du joueur de troisième but des Blue Jays de Toronto Yangervis Solarte a été à l'origine du point de la victoire pour les Red Sox qui, en vertu d'un gain de 4-3, ont balayé une série de trois matchs contre ses rivaux canadiens, jeudi à Boston.

Sur la séquence, Blake Swihart a atteint le premier but et Xander Bogaerts a touché la plaque pour briser l'égalité que les Jays venaient tout juste de créer.

Utilisé en début de neuvième manche, Craig Kimbrel a signé un 40e sauvetage cette saison en retirant successivement Aledmys Diaz, Danny Jansen et Lourdes Gurriel fils.

Il s'agit d'une quatrième victoire de suite pour les Red Sox tandis que Toronto a perdu ses trois derniers matchs.

Une timide remontée

Menée par deux points avant d'entamer le huitième tour au bâton, la formation torontoise a réussi à revenir de l'arrière et à ramener les deux équipes sur un pied d'égalité. Gurriel a tout d'abord frappé son huitième circuit de la saison, puis Kevin Pillar a été atteint d'un lancer alors que les buts étaient remplis.

Les Jays n'ont toutefois pas été en mesure de prendre les devants avec tous les coussins occupés.

J.D. Martinez, avec une longue balle, et Ian Kinsler, avec un ballon-sacrifice, ont été à l'origine des deux autres points des favoris locaux. Justin Smoak a quant à lui produit le premier point des Jays.

Sam Gaviglio a connu une sortie difficile pour les visiteurs. Il a permis deux points, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite en trois manches et un tiers avant d'être retiré du match.

Le partant des Red Sox Eduardo Rodriguez a donné un point et cinq coups sûrs en six manches de travail. Il a éventé sept frappeurs.

La défaite est allée au dossier de Danny Barnes (3-3), tandis que Brandon Workman (5-0) a obtenu la victoire.