Les jeunes Québécois: rupture

La Presse d’hier a publié un sondage sur la politique telle que perçue par les jeunes de 18 à 25 ans. On y apprend que 19 % des jeunes appuient l’indépendance du Québec, laquelle ne rejoint plus que 30 % des électeurs.

Leurs centaines d’amis Facebook ne leur sont d’aucun recours pour se rêver autrement. Ils se sentent québécois, mais le fait qu’ils ne fassent pas le lien entre cette affirmation identitaire et la défense de la langue française démontre que leur identité est à la fois géographique et clanique. Il est impératif de se percevoir québécois lorsqu’on ignore sa lignée familiale, les noms de ses aïeux et de sa généalogie.

Le résultat le plus troublant du sondage, le plus préoccupant d’ailleurs, porte sur la santé. Comment expliquer que des jeunes de 18 à 25 ans considèrent la santé comme le second enjeu le plus important les concernant ?