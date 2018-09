Voici les 10 meilleurs «hacks» et secrets beauté partagés par les maquilleurs de la NYFW

Les artistes maquilleurs qui ont participé à la Semaine de la mode de New York ont révélé leurs meilleurs trucs beauté favoris et on va définitivement tous les voler, sans exception.

1. Le lipstain maison

Vu au défilé de Jonathan Simkhai, maquillage par Grace Lee de Maybelline.

Pour avoir l’effet d’une teinture à lèvres qui tient longtemps et qui n’ajoute pas de texture, Grace Lee propose d’utiliser un rouge à lèvres liquide mat.

Après avoir préparé la bouche avec un baume hydratant, elle met une touche de rouge à lèvres au centre et elle estompe le produit vers l’extérieur avec un pinceau.

L’effet est translucide, naturel et tient super longtemps!

2. La manucure «orbite»

Vu au défilé de Jeremy Scott, manucures par Miss Pop de Essie.

On capote sur les ongles «orbite», même si on n'a pas trop de talents en manucure. C'est plus facile qu'on le pense selon Miss Pop!

Elle conseille de commencer par une couche de vernis de couleur, comme turquoise, bleu royal ou rose, puis attendre.

Une fois que c’est sec, on ajoute une couche de vernis nude opaque, mais en laissant une petite délimitation tout autour pour que la couleur ressorte.

3. La coiffure mouillée

Vu au défilé de Proenza Schouler, coiffures par Holli Smith de Oribe.

Ça fait déjà un moment que le look des cheveux mouillés est tendance, mais faut croire que ce n’est pas terminé.

Holli conseille de brosser ses cheveux dans la douche, quand le revitalisant est encore dedans.

En sortant de la douche, elle explique qu’il ne faut pas sécher ses cheveux, ni même les brosser ou les enrouler dans une serviette.

Il faut les laisser tomber et sécher naturellement. Tout ce qui est permis, c’est d’éponger doucement avec une serviette.

4. Le blush naturel

Vu au défilé de R13, maquillage par Hannah Murray de MAC.

Pour ceux qui n’aiment pas trop le look du blush sur les joues et qui préfèrent juste un effet «j’ai joué dehors», Hannah Murray suggère de changer l’emplacement du blush, plutôt que le produit.

Même si on est habitués de le mettre sur les pommettes, elle explique qu’en l’appliquant sous l’os de la joue, dans le creux où le bronzeur va normalement, on aura l’air d’avoir de la couleur naturellement.

5. Les cils naturels

Vu au défilé de Philip Lim, maquillage par Francelle Daly de Nars.

Le gros mascara volumineux n’est pas nécessairement pour un look de tous les jours.

Quand on veut quelque chose de plus naturel, Francelle suggère d’appliquer du mascara seulement sur les cils du dessous.

Puis, avec un pinceau, elle met un peu de mascara dans la muqueuse entre les cils.

Full naturel, mais très beau!

6. La base pour les couleurs

Vu au défilé de Rodarte, maquillage par James Kaliardos avec les produits Nars.

Ok, c’est évident, mais bon à savoir si vous aimez porter un maquillage coloré: il faut utiliser une base pour les ombres à paupières!

Selon James, c'est d'autant plus obligatoire si vous voulez que les couleurs soient vibrantes! Il ne jure que par la base Smudge Proof de Nars (33$) pour éviter que ça bouge et pour les couleurs flashent.

7. Le meilleur hydratant

Vu au défilé de Kate Spade, maquillage par Romy Soleimani.

Romy n’est pas la seule à utiliser ce produit très peu dispendieux. On voit le petit tube vert partout backstage durant les défilés!

De Weleda, l’hydratant Skin Food (15,40$) est parfait pour préparer la peau en l’appliquant partout ou même en touche finale sur les points de lumière avec un beauty blender.

8. Un baume à lèvres multi-usages

Vu au défilé de Prabal Gurung, maquillage par Diane Kendal.

Vous avez probablement déjà vu le baume à lèvres Rosebud Salve (8$) qui ne coûte presque rien, sent bon et hydrate très bien les lèvres!

Eh bien, Diane Kendal l’a aussi utilisé sur entre autres, Bella Hadid, mais pas sur sa bouche. Elle l’applique par-dessus l’illuminateur pour une brillance ultime. On adopte!

9. Les cils volumineux

Bon, celui-ci est connu de tous les artistes maquilleurs, mais a été créé à l’origine par Pat McGrath pour Dior.

C’est celui d’appliquer le mascara APRÈS les ombres à paupières. De cette façon, la poudre qui est tombée sur les cils sert de base et cela donne encore plus de volume. C’est le premier mascara à fibres dans le fond!

Truc bonus: utilisez une cuillère pour recourber les cils difficiles à atteindre!

10. Le démaquillant par excellence

Un autre produit utilisé par pratiquement tous les artistes maquilleurs est l’eau micellaire de Bioderma.

Ils l’utilisent pour bien nettoyer le visage des mannequins avant et après le défilé, mais aussi pour corriger les erreurs.

Même les peaux sensibles peuvent l’utiliser et la bouteille est seulement 15$ en pharmacies.

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!