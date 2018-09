L'hécatombe dans le monde du fantasy se poursuit avec les blessures à Freeman, Sproles et Mixon

L'hécatombe dans le monde du fantasy et de la NFL se poursuit: les porteurs de ballon Devonta Freeman et Darren Sproles rateront leur rendez-vous respectif ce dimanche, en raison de blessures. Et coup de théâtre, en fin d'après-midi, vendredi, on vient d'apprendre que Joe Mixon, le porteur des Bengals de Cincinnati, pourrait être opéré à un genou et pourrait ainsi manquer quelques semaines d'activité.

Mixon s'est blessé durant le match de jeudi soir, lors de la victoire des siens contre les Ravens de Baltimore. Il a pu terminer la rencontre avec une production totale de quelque 80 verges de gain. Le porteur de ballon ira chercher une deuxième opinion afin de voir si l'opération est obligatoire à ce stade-ci.

Photo AFP

Si vous avez Mixon dans votre pool, sautez dans la section des agents libres et ajoutez son remplaçant, Giovani Bernard, à votre formation. Il est disponible dans 77% des ligues Yahoo.

La nouvelle de l'absence de Devonta Freeman a été rapportée aujourd'hui par NFL Network. Il souffre d'une blessure à un genou. Tevin Coleman devient automatiquement un porteur de ballon de premier plan en fantasy pour le week-end, contre les Panthers de la Caroline, dimanche.

Photo AFP

L'entraîneur des Falcons a l'espoir que l'absence de Freeman ne s'étirera dans le temps. À suivre pour les propriétaires de Freeman!

Sproles ne pourra, lui non plus, prendre part au match en raison d'une blessure à l'ischio-jambier. Il y a tellement de blessés chez les Eagles avec les Wentz, Jeffery et maintenant Sproles, qu'on se demande si un gars comme Corey Clement, un talentueux porteur de ballon, ne pourrait pas avoir un rôle intéressant ce week-end contre la défensive poreuse des Buccaneers. Clement est disponible dans 80% des ligues Yahoo.

Photo d'archives, AFP

Pour leur part, les Jaguars de Jacksonville ne seront pas fixés sur le sort de leur porteur de ballon vedette Leonard Fournette avant le début de l’affrontement contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche.

C’est donc dire que les Jags attendront de voir comment Fournette se sent pendant l’échauffement des siens. L’athlète de 23 ans souffre d’une élongation à l’arrière de la cuisse droite. Il s’est blessé dans la première demie du match contre les Giants de New York, la semaine dernière. Avant de quitter la rencontre, il avait accumulé 41 verges en neuf courses.

T.J. Yeldon devrait obtenir le départ sur Fournette est forcé de regarder le match des lignes de côté. Il représente une belle option en fantasy et est toujours disponible dans 35% des ligues Yahoo.

AFP

Les 49ers de San Francisco ont également annoncé, vendredi, que le receveur de passes Marquise Goodwin ne prendra pas part à leur affrontement contre les Lions de Detroit, cette fin de semaine.



Goodwin s’est blessé à une cuisse dans la première demie du match contre les Vikings du Minnesota, dimanche dernier et il n’a pas pratiqué de la semaine. Il sera remplacé par Dante Pettis dans la formation partante des Niners, qui a capté une passé de touché dimanche dernier.

Avec la collaboration de l'Agence QMI