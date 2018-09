Lisée veut déménager cinq ministères en région

Jean-François Lisée s’engage à déménager les ministères des Pêches, de la Faune, des Forêts, des Mines et de l’Agriculture dans diverses régions du Québec.

Le chef péquiste en a fait l’annonce vendredi lors d’un discours devant les membres de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), au Centre des congrès à Québec.

Les milliers d’employés des cinq ministères devraient donc quitter la ville de Québec pour s’installer un peu partout dans la province. «Tout le ministère, du sous-ministre jusqu’au dernier employé va être en région», assure M. Lisée.

«Dans un processus, disons refondateur de la présence des régions et de la vitalité, on dit : vous allez avoir des salariés bien formés, biens rémunérés, dans les régions. Ça va aider la vitalité des régions», fait-il valoir.

Le chef du PQ souhaite réussir ce déménagement en quatre ans, tout en reconnaissant que le processus pourrait être plus long. Le tout nécessitera de la négociation avec les syndicats et entraînera des coûts pour déplacer ces nombreux employés. «Ça ne se fait pas en criant ciseaux, c’est pour ça que je ne m’engage pas à le faire en quatre ans, je m’engage à commencer ce processus-là», dit-il.

M. Lisée a rappelé que l’idée avait déjà été évoquée par le fondateur du Parti québécois, René Lévesque. L’arrivée d’Internet, plaide-t-il, rend la vie en région éloignée plus facile aujourd’hui, tout en facilitant la collaboration à distance.

Et qu’en pense le maire de Québec, Régis Labeaume ? M. Lisée ne s’attend pas à de la résistance de sa part, puisqu’il a récemment affirmé que «ce n’est pas le départ du ministère des Pêcheries qui va mettre l’économie de Québec en péril».

La proposition de M. Lisée rejoint en partie celle des libéraux, annoncée il y a une dizaine de jours. Philippe Couillard promet, dans un éventuel second mandat, de déménager en région les directions et certains employés des secteurs des mines, forêts, pêches et mariculture au sein des ministères.