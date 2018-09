New York: un an de prison pour avoir poignardé un chien

NEW YORK - Un homme de New York a été condamné à un an de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir poignardé à mort un pitbull de 18 mois.

Selon les vétérinaires, le chien, appelé Onyx, a succombé à «au moins 55 blessures qui lui ont causé de profondes lacérations», a rapporté vendredi la station de télévision WPIX.

C’est le propriétaire d’Onyx qui a découvert son chien dans la baignoire de l’accusé Stephen Richardson, âgé de 37 ans, qui habite le quartier du Bronx. Ce dernier s’occupait du pitbull depuis environ six mois et son maître passait de temps à autre pour voir si tout allait bien.

D’après les autorités, Richardson a déclaré avoir poignardé Onyx dans un parc parce que le chien l'avait mordu.

En plus de son année en détention, Richardson n’aura pas le droit de posséder un animal durant dix ans et il devra s’inscrire au registre des abuseurs d’animaux de la Ville de New York, a indiqué WPIX.