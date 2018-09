QuoiFaire ce week-end : 5 activités «pas plates» à faire pour profiter du beau temps

Ce sera un week-end beau et chaud si on se fie à MétéoMédia. Autant profiter pleinement de ces derniers jours de chaleur avant l'arrivée de l’automne.

Sortez donc vos sandales ou vos souliers de marche, voici 5 activités à mettre à votre horaire si vous avez envie de «jouer dehors»!

1. Manger des macarons gratuits durant l’Avenue Gourmande

L’Avenue Gourmande est l’occasion idéale de reconnecter avec l’avenue Mont-Royal tout en vous bourrant la face. De nombreux établissements du Plateau offriront des échantillons de nourriture gratuits... dont des macarons! Tous les détails ici.

2. Faire une randonnée en plein air

Faites-vous un pique-nique et enfilez vos leggings, puisqu’il existe de nombreux parcours où faire une belle randonnée d’un jour. Tous les détails ici.

3. Prendre des selfies en amoureux au Jardin botanique

Le Jardin des Lumières est de retour au Jardin botanique et il n’y a certainement pas une activité plus romantique à faire cet automne. Tous les détails ici.

4. Faire la cueillette des pommes dans le spot le plus «instagrammable» de la région

Soyons honnêtes, faire la cueillette des pommes est d’abord et avant tout une activité que l’on fait pour garnir nos réseaux sociaux. Ça tombe bien, car l’équipe de Silo 57 vous a déniché le verger le plus instagrammable du Québec. Tous les détails ici.

5. Célébrer l’Oktoberfest à La Ronde

Ce week-end, on mange des saucisses bratwurst et de la choucroute à La Ronde. Faites toutefois attention de ne pas trop en manger avant d'aller faire un manège... On dit ça comme ça! Tous les détails ici.

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!