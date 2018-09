Ratification de l’entente de principe des professionnels de l’École nationale de police du Québec

QUÉBEC | L’entente de principe intervenue le 20 août dernier entre l’École nationale de police du Québec (ENPQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a été entérinée, a-t-on fait savoir vendredi.

Le vote s’est tenu jeudi soir et la nouvelle convention collective a été ratifiée à 98 %. Celle-ci est effective pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2020.

Les quelque 105 membres de l’ENPQ étaient sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015.

Cette convention collective est le résultat d'environ 35 rencontres et deux journées de blitz de négociation les 14 et 20 août entre le SPGQ et les représentants de l'employeur, a indiqué le syndicat.

«Les principaux éléments de l'entente s'articulent autour de la nouvelle structure salariale, de diverses dispositions concernant les droits parentaux, de mesures de conciliation travail-famille et de précisions des critères pour le recours à la sous-traitance. S'ajoute à cela la création d'un comité relatif à l'expertise, à l'attraction et à la rétention des professionnelles et professionnels; il sera identique à celui présenté à la fonction publique», peut-on lire dans un communiqué.

Les syndiqués de l’ENPQ travaillent notamment comme expert-conseil, chercheur, conseillers, instructeurs, psychologue, spécialistes en communications ou encore en affaires institutionnelles.