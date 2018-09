1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille au centre du four.

2. Dans un grand bol de service, mélanger le jus de citron, l’huile et le miel. Poivrer et ajouter une pincée de sel. Incorporer le kale, puis les autres légumes, la menthe et les pépins de grenade.

3. Dans un petit bol, mélanger les ingrédients du zaatar. Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de zaatar à la salade et mélanger.

4. Déposer les 2 moitiés de pita directement sur la grille du four et griller de 4 à 6 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes et dorées. Laisser tiédir et émietter. Au moment de servir, garnir chaque portion de zaatar et de pita émietté, au goût.