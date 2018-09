Semaine de la mode de New York: une mannequin de Rihanna défile enceinte et accouche à sa sortie du podium

En défilant pour la dernière collection de lingerie de Rihanna mercredi, Slick Woods, la mannequin fétiche de la chanteuse et styliste, ne pensait certainement pas déclencher son accouchement. Et pourtant, c’est ce qui s’est passé, à en croire TMZ.

D’après la publication, la mannequin de 22 ans a défilé très enceinte dans le cadre de la Semaine de la mode de New York et le travail a commencé juste après son passage sur le podium. Plusieurs sources affirment que les urgentistes sont arrivés très rapidement et l’ont emmenée à l’hôpital le plus proche.

Slick Woods aurait donné naissance à un garçon jeudi matin, d’après TMZ. Comme elle l’avait déclaré au magazine ELLE en juillet dernier, elle a décidé d’appeler son fils Saphir. Elle avait également précisé à la publication que l’accouchement était prévu pour septembre, ce qui veut dire qu’elle a défilé à neuf mois de grossesse.

Pour l’instant, ni Slick Woods ni le père de l’enfant, le mannequin Adonis Bosso, n’ont fait de commentaire.