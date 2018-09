Sept heures sur scène

Un défi de taille attend la comédienne Myriam Leblanc. Elle fera partie de la distribution de la prochaine mise en scène de Robert Lepage, Les Sept branches de la rivière d’Ota, un spectacle qui ne dure ni deux ni trois, mais bien sept heures.

« Cette pièce qui a aujourd’hui 25 ans a vieilli d’une façon exceptionnelle. C’est un texte magnifique. Les gens qui l’ont vu à l’époque m’ont dit que c’était le meilleur show qu’ils ont vu de leurs vies. C’est passionnant. C’est comme écouter une série en rafale. La manière dont c’est écrit, ç’a le potentiel de garder des gens dans la salle pendant sept heures », déclare-t-elle, croisée à la première de la pièce Candide ou l’Optimisme, jeudi dernier.

Commençant les répétitions la semaine prochaine, la pièce sera présentée d’abord à Québec, mais voyagera aussi jusqu’en Russie l’an prochain.

« Ce remake va être présenté en première à Moscou, en juillet prochain. On va le jouer durant trois représentations. Dans la distribution, il y a d’autres Québécois, comme Richard Fréchette, qui était de la première mouture. Il y a des Japonais, il y a une Canadienne anglaise. C’est un rêve ! Ce show-là a beaucoup d’anglais, du français et c’est un show surtitré pour les besoins de la cause. À Moscou, on va surtitrer en russe », précise-t-elle.