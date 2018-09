Seul le premier est le meilleur

« La locution “le deuxième meilleur” est-elle acceptée ? » demande un lecteur, D. Cyr. Non. Le superlatif meilleur ne peut pas être précédé des adjectifs premier, deuxième, troisième, etc. Dans une série d’objets ou un groupe de personnes, seul le premier peut être le meilleur. On ne dira pas, par exemple, que Josua est le deuxième meilleur marqueur de son équipe, mais qu’il est au deuxième rang des marqueurs. Au soccer, on ne dira pas « les cinq buts de Joseph lui donnent le troisième plus haut (ou plus grand) » total chez les pointeurs de l’équipe. Mais, par exemple, « qu’au total, ses cinq buts lui ont valu le troisième rang des marqueurs (des pointeurs, des buteurs ou des compteurs) de l’équipe ». Après avoir marqué cinq buts, Joseph pourra être fatigué et vouloir se reposer. Il prendra un repos de 10 minutes. Mais, non, il ne se reposera pas un petit 10 minutes, il se reposera 10 (petites) minutes. Un article au singulier ne se marie pas à un nom au pluriel.