Toujours dévastée par la mort de son fils, tué pour un chat

Même si elle a survécu à une sauvage attaque à la lance artisanale qui a coûté la vie à son fils, une Montréalaise est toujours rongée par la douleur et les remords, a-t-elle déploré au tribunal, vendredi.

« Le jour où mon fils est mort, ma vie a changé à jamais ; je me sens brisée en dedans de moi, je suis fatiguée de ressentir cette souffrance », a expliqué Christine Brooks dans une lettre lue lors des plaidoiries sur la peine à imposer au responsable de ses malheurs, Philippe Gloutney, au palais de justice de Montréal.

Isolée

Mme Brooks avait 55 ans le 6 novembre 2015. Ce jour-là, elle s’était rendue à un souper d’anniversaire avec Gloutney, son ex-conjoint.

L’alcool avait coulé à flots, et au retour une dispute a éclaté à propos d’un chat.

L’homme âgé de 44 ans avait alors saisi une lance artisanale pour s’en prendre à Mme Brooks, mais aussi au fils de cette dernière.

Il a lacéré le bras de son ex-conjointe, pour ensuite transpercer le corps du fils une dizaine de fois.

Lee-Christopher Larocque, 38 ans, n’a eu aucune chance.

« Ma famille me blâme pour la mort de mon fils, ma mère ne me parle plus, a expliqué dans sa lettre Mme Brooks. Je m’isole, j’ai peur de sortir. »

Regrets

D’abord accusé de meurtre et de tentative de meurtre, Gloutney a finalement plaidé coupable à des accusations réduites d’homicide involontaire et de voies de faits graves.

« Je suis désolé pour toute la douleur que j’ai causée, a-t-il dit à la cour, vendredi. C’est une tragédie, et c’est moi qui suis à blâmer. J’ai ruiné la vie d’une personne que j’aime, je dois faire face aux conséquences. »

Pour la procureure de la Couronne Jasmine Guillaume, Gloutney devrait écoper de 15 ans de pénitencier, considérant la gravité des crimes.

L’avocat de Gloutney, Jean-Louis Poulard, a pour sa part suggéré neuf années d’incarcération.

Il a rappelé les problèmes d’alcool de son client, qui s’est depuis repris en main.

À la fin de son témoignage, Gloutney a réitéré ses excuses auprès de proches des victimes présents dans la salle. En les regardant droit dans les yeux, il leur a dit être conscient qu’ils ne lui pardonneront jamais.

« Jamais », a simplement répondu un proche d’un ton sec.