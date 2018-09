Un débat sans grand gagnant

Le premier ministre sortant devait impérativement passer en deuxième vitesse. La campagne « ronron, petit patapon » qu’il tenait jusqu’à hier ne menait son parti nulle part. Il avait le double défi de défendre son bilan, tout en présentant la vision d’avenir de son parti. Monsieur Couillard avait assurément le bon ton. En contrôle, respectueux, il aura somme toute bien manié la défense de son bilan et les attaques envers la CAQ.

Le meneur dans les sondages s’attendait à être la cible de choix de tous les candidats. François Legault devait éviter de trébucher. Sur le fond, il aura réussi à bien défendre son programme et aura été fort efficace à certains moments. Sur la forme, c’était plus difficile. L’image et le style de monsieur Legault demeureront toujours son tendon d’Achille. Reste à voir si cela aura été suffisant pour faire déchanter un grand nombre d’électeurs qui étaient jusqu’alors tentés de voter pour son parti.