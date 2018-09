Un papa inspiré

Une chose est certaine : Philippe Bond est un nouveau papa comblé. Tellement que bébé Axel, âgé d’un mois, l’a poussé à écrire de nouveaux numéros pour Merci, son troisième nouveau one-man-show.

« Il est beau, il est fin, il fait déjà de beaux sourires. Je pensais que l’écriture de mon spectacle était finie, mais j’avais tellement de nouvelles anecdotes avec mon fils. Mon fils est né le 1er août. Le 3 août, j’avais déjà un nouveau numéro d’écrit, et le 5 août, je l’essayais sur scène et ça devenait le meilleur numéro de mon spectacle », annonce-t-il, croisé au dévoilement des nominations de l’ADISQ, au Club Soda, mercredi dernier.

Comme tout nouveau parent, les nuits sont plutôt agitées, et souvent même blanches. C’est ainsi que l’humoriste Philippe Bond s’est trouvé une nouvelle passion : les infopubs.

« Lorsque je suis en spectacle, ma blonde se lève la nuit. Lorsque je ne suis pas en spectacle, c’est moi qui me lève la nuit. Elle me prépare des biberons. J’aime ça ! Je n’ai jamais autant écouté les postes qui vendent des bébelles, la nuit. J’achète n’importe quoi sur ma carte de crédit ! Je donne le biberon et j’achète plein de trucs inutiles », s’exclame-t-il en riant.