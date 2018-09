Un premier album en 18 ans pour Smashing Pumpkins

C’est officiel: les fans de Billy Corgan et de sa bande verront leur patience récompensée le 16 novembre prochain.

Le groupe fera paraître cet automne un nouvel album au titre quelque peu alambiqué: Shiny and Oh So Bright, Vol.1 / LP: No Past. No Future. No Sun.

Ces dernières années, le leader de la formation avait réussi à réunir les Smashing Pumpkins en faisant appel à ses comparses de la première heure, James Iha à la guitare et Jimmy Chamberlin à la batterie. Il a répété l’exploit pour cet album de nouvelles chansons.

La bassiste D’Arcy Wretzky continue toutefois de briller par son absence. Il semblerait qu’elle ait arrêté de jouer de la basse depuis la séparation «officielle» du groupe en 2000.

Ce nouvel opus d’une des formations phares des années 90 a été enregistré au Studio Shangri-La. Derrière les consoles, on retrouve le légendaire Rick Rubin (Red Hot Chili Peppers, Slayer, Tom Petty, Rage Against the Machine), fameux producteur dont le CV rock est plus épais qu’un vieux bottin téléphonique.

Pour vous donner un avant-goût de ce que Shiny And Oh So Bright, Vol.1 vous réserve, vous pouvez écouter le premier extrait, Silvery Sometimes (Ghosts), paru aujourd’hui même.

Même si, à la première écoute, on est en territoire connu pour ce qui est du mood de la chanson, il ne faudrait pas bouder son plaisir. Ça demeure du bon Smashing Pumpkins. Espérons que le reste de l’album soit à la hauteur.