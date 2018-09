Une junior joue une ronde de 60!

La jeune fille âgée d’à peine 15 ans a pulvérisé tous les records du Championnat mondial junior féminin en retranchant 12 coups à la normale en ronde finale. L’instant d’une matinée, elle a mieux fait que les hommes et les femmes, toutes catégories confondues.

Maude-Aimée LeBlanc avait joué 63 (-9) en 2008 au Championnat amateur féminin. Et Mac Hughes, samedi sur le circuit de la PGA, avait ramené une carte de 65 (-7) au 108 e Championnat amateur canadien en 2012.

Thitikul n’en a fait qu’une bouchée. Lorsqu’elle s’est présentée sur le tertre du 18e, on pouvait même s’attendre à une possible ronde de 59 ! Elle a bien failli réussir alors que la balle a frôlé la coupe à son approche finale. Il ne lui a fallu qu’un court roulé pour l’oiselet pour passer à l’histoire et mettre la main sur le Championnat mondial junior féminin.