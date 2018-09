[VIDÉO] Entrevue VIP avec les filles de XOXO

Plus que quelques jours avant que l’identité des cinq gars qui participeront à XOXO ne soit dévoilée. Afin de faire patienter ses lecteurs jusqu’au 19 septembre, l’équipe du Sac de chips s’est entretenue avec les participantes de la téléréalité de l’automne.

Dans cette entrevue exclusive, on en apprend un peu plus sur les concurrentes en quête d’amour qui tenteront de se démarquer lors des événements VIP organisés par les trois conseillers Elisabetta Fantone, Olivier Primeau et Cary Tauben!

Rappelons que TVA présente XOXO à compter du mercredi 19 septembre à 19 h 30. C’est Anouk Meunier qui sera à la barre de l’émission.