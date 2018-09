Zen face à la soixantaine

Mireille Deyglun soufflera ses 60 bougies le week-end prochain, et c’est avec zénitude que la comédienne entamera cette nouvelle décennie.

« Ma mère [Janine Sutto] a commencé à trouver ça difficile à l’âge de 90 ans. Alors, j’espère vivre aussi longtemps qu’elle et prendre aussi bien le fait de vieillir. Je n’ai pas encore eu de choc », confie-t-elle, croisée en compagnie de son conjoint Jean-François Lépine au Théâtre du Nouveau Monde, jeudi.

La comédienne aide présentement sa fille de 25 ans, Sophie Lépine, qui souhaite suivre les traces de sa mère et de sa grand-mère dans le monde du jeu.

« Comme ma mère m’a dit, il y a plus de quarante ans, il faut passer par une école. C’est important d’aller à l’école de théâtre. On espère qu’elle entrera dans une école et qu’elle volera de ses propres ailes. On verra », dit-elle.