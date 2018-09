Ziggy Marley refuse de se laisser abattre. Même s’il habite aux États-Unis, où le président Donald Trump accumule les gaffes, le chanteur reggae, fils du célèbre Bob Marley, préfère vivre d’optimisme. « Nous ne pouvons être négatifs. Ce n’est pas un choix. »

Au bout du fil, Ziggy Marley est zen. Le chanteur d’origine jamaïcaine de 49 ans donne de courtes réponses avec un timbre de voix à peine audible. Il y a quelques mois, il a pourtant lancé un album­­­, Rebellion Rises, sur lequel il lance un appel à l’action.

« L’humanité a besoin de s’élever pour avoir une bonne planète, dit-il. Nous avons besoin de nous rebeller pour que l’énergie positive soit dominante. »

Ziggy Marley est bien conscient que la planète ne va pas très bien, en ce moment. Mais il refuse de dire que son nouveau disque a été inspiré par l’actuel mandat du président américain Trump. « Mon album est à propos du monde entier, pas seulement à propos de lui ! Je fais référence au leadership de la planète. Trump est un petit morceau, mais je parle de politique en général. »

Rêves d’avenir

Dans cet « appel à l’action » musical, Ziggy Marley demande ainsi aux gens quels sont leurs rêves pour l’avenir. « Que veux-tu voir dans ce monde ? Que veux-tu voir pour tes enfants ? Ces rêves, nous pouvons les réaliser. Mais il faut de la volonté. [...] Pour l’avenir, je rêve de plus d’amour et de paix. Je veux propager ce message partout. »

Malgré ces temps alarmants, le chanteur continue d’être positif. « Quelles sont nos autres options ? demande-t-il. Être négatifs ? Non, c’est ce que les leaders veulent. Ils veulent que nous soyons négatifs, démoralisés. Ils veulent que nous n’ayons plus de rêves ni d’espoir­­­. C’est un combat mental. »

Des chansons de son père

Dans quelques jours, Ziggy Marley amènera sa nouvelle tournée à Montréal. « Ce sera un show du peuple, pour le peuple, dit-il. Je dis aux gens de venir l’esprit libre, car je ne sais même pas quoi espérer moi-même. C’est un concert différent chaque soir. »

En spectacle, le chanteur interprète toujours quelques pièces de son célèbre père, dont Coming in From the Cold, One Love et Is This Love. « Je ne crois pas que je pourrais faire un concert sans jouer une seule de ses chansons, dit-il. Je ne veux pas le faire. C’est en moi. Il fait partie de moi. Nous ne sommes pas séparés. »

Ziggy Marley présentera son spectacle pour l’album Rebellion Rises le 19 septembre au MTelus, dans le cadre de la série Jazz à l’année. Pour les infos : montrealjazzfest.com.