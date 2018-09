Auteur phare de la rentrée littéraire 2018 en France, Serge Joncour raconte l’histoire d’un petit village de la région du Lot et déterre des souvenirs des années de la guerre, à travers un couple moderne, Lise et Franck, qui s’y installent pour se déconnecter de la civilisation. La nature sauvage et la violence les attendent au détour dans son nouveau roman, Chien-Loup.

L’idée de passer tout un été dans une maison difficile d’accès, où les ondes du cellulaire et le WiFi sont inexistants, enchantait Lise, mais laissait Franck, un producteur de cinéma, vraiment inquiet. Par amour, il avait dit oui. Mais il ne connaissait pas le passé de ce gîte autrefois habité par un dompteur de fauves. Et qu’allait-il faire du chien sans collier qui s’était vite imposé ?

Photo courtoisie

Rapprocher deux époques

Serge Joncour dépeint magnifiquement l’attitude du couple face à la grande nature, loin de tout, même des réseaux téléphoniques – l’un se sentant libre et l’autre, angoissé au possible.

« Ce sont des idées qui mûrissent depuis longtemps. Cette maison existe, et j’y suis en ce moment d’ailleurs. Ça a été le point central de ces époques, la maison dans ce périmètre sauvage, dans ces collines », explique-t-il en entrevue.

À travers Chien-Loup, l’écrivain voulait rapprocher deux époques et parler du Lot, un territoire qui est un peu à l’écart, mais qui a été très touché pendant la Première Guerre mondiale. « Il y a des villages qui n’ont pas changé depuis un siècle », dit-il.

« L’Allemagne, surtout en 1914, ça semblait très loin. Pourtant, les hommes, on les voyait partir, par wagons entiers, pour aller là-haut dans un territoire improbable. Ça semblait fou, mais les hommes sont partis, et les animaux aussi : on oublie un peu de le dire, mais il y a 14 millions d’animaux qui ont été mobilisés pendant cette guerre. »

Serge Joncour explique que ses grands-mères lui parlaient davantage de 1940, et évoquaient leur mère ou leurs grands-mères. « Ce qui est resté en moi, ce sont ces histoires de maris qui partaient, sans savoir s’ils allaient revenir. C’était vrai aussi pour la Deuxième Guerre mondiale. »

Comme écrivain, il trouvait fascinant de faire un saut dans le temps. « Il y a un chapitre en 1914, un chapitre aujourd’hui. À chaque fois que je repartais en 1914, c’était un dépaysement. »

Personnage réel

Il y a vraiment eu un dompteur allemand qui s’est installé dans le Lot, dans les années 1970. « C’est un homme qui est devenu un des plus grands dompteurs de tous les temps. Il a été chez Barnum très longtemps, aux États-Unis. Il est venu s’installer dans le Lot pour sa retraite. Il tenait un café dans un endroit perdu. Ses histoires de lions, ça semblait fou et inventé, mais il avait un press-book avec des photos. C’est un personnage qui semblait irréel, mais qui existait bien. »

L’écrivain a transposé l’histoire du dompteur en 1914... mais rappelle qu’il y a bel et bien eu un cirque dans le Lot à l’époque. « Tous les jongleurs, les clowns et les acrobates sont partis se battre. Le dompteur, on ne sait pas bien ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas, on a retrouvé des éléphants qui remplaçaient les bœufs pour tirer les charrues. Il s’est passé des choses un peu étranges, quand même ! »

►Serge Joncour a écrit 11 livres, dont L’Écrivain national et Repose-toi sur moi (prix Interallié 2016).