Bienvenue dans le quartier chinois de La Havane

Toute grande ville qui se respecte possède son quartier chinois. La Havane n’échappe pas à la règle. Et ce quartier chinois s’est construit sans doute sur le modèle des autres quartiers dans le monde, à la suite d’exodes de Chinois dus aux guerres et aux famines.

Les premiers Chinois arrivèrent dans les Antilles comme « coolies », c’est-à-dire dans des conditions de semi-esclavage. On les faisait venir pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Lorsque leurs « contrats de travail » venaient à échéance, certains demeuraient à la campagne, d’autres émigraient vers les villes à la recherche d’un emploi. Ceux qui avaient réussi à économiser ouvrirent leurs propres commerces. Ils troquaient parfois leur nom pour un nom espagnol, pour mieux s’adapter à la société qui les entourait. Ils sont à l’origine du quartier chinois de La Havane, qui s’étend le long de la rue Zanjas, dans le Centro Habana.

Photo Jacques Lanctôt

L’ouverture de petits restaurants chinois connut rapidement le succès. Le quartier commença à se transformer et à prendre des allures exotiques, avec lanternes rouges et dragons dorés. En plus de la nourriture, on offrait aussi des services de buanderie et de quincaillerie.

Aujourd’hui, il reste très peu d’immigrants chinois à Cuba, mais ils ont donné lieu à un heureux métissage.

Faire comme... les Chinois

Lorsqu’on fréquente un quartier chinois, on m’a toujours dit d’observer où vont s’attabler les véritables Chinois. Celui que je préfère et que fréquentent les nombreux étudiants chinois à La Havane s’appelle Tien Tan (Le temple du ciel). L’endroit est agréable, le service est des plus courtois et on y offre une nourriture de qualité, avec les principaux ingrédients qu’on trouve dans le quartier chinois de Montréal. En plus, le chef cuisinier est chinois.

Bon appétit !