Ces chefs m’impressionnent

Hier matin, en pleine préparation d’une chronique sur le débat de la veille, je suis tombé, dans Facebook, sur une phrase d’un ami philosophe qui m’a, à mon propre étonnement, touché.

« Au risque de paraître vieux jeu, j’avoue avoir bien aimé ce débat. En dehors des lignes partisanes, on a eu droit à plusieurs échanges substantiels sur de vraies propositions de politiques publiques. Quel exercice incroyable pour des humains ! »

Ce dernier mot — vous me trouverez peut-être cucul — m’a ému. Oui, ce sont des humains. Je les côtoie tous les jours et vous le certifie.

Humain et surhumain

Quelle épreuve ce doit être, quand même, ces débats, pour ceux et celles qui y participent ?

Jeudi soir dans les couloirs de la grande tour brune (Radio-Canada), après la bataille verbale, parmi les journalistes groupés autour des chefs, je croyais percevoir l’esprit de chacun d’eux tuméfié, tel le visage de Rocky Balboa à la suite d’un combat.

Cette épreuve est physique. Surtout pour Manon Massé qui, le 22 avril, s’est fracturé le fémur — l’os le plus long et le plus solide du corps. « Honnêtement, j’ai mal un peu, j’ai hâte d’aller étendre ma jambe », confiait-elle, le visage crispé, à la fin du point de presse, appuyée sur sa canne.

J’écris « humain ». Mais ce que notre démocratie exige d’eux a quelque chose de surhumain. Un peu à l’image d’une course de type « Ironman » : 3,8 km de natation, 180,2 km de vélo et — comme si ce n’était pas assez — un marathon (42,2 km).

L’Ironman politique du Québec 2018, c’est 39 journées de 16 à 20 heures qui suivent des mois de précampagne déjà très intenses.

Depuis le 23 août, c’est des milliers de kilomètres sur un bus bruyant dont ils montent et descendent constamment. C’est des milliers de mains à serrer.

C’est se retrouver sur la sellette à toute heure du jour, avec obligation de performer devant des militants, des adversaires, des représentants, des quidams.

C’est d’avoir l’air confiant devant ses ouailles, même les jours où tout va mal.

C’est d’éviter constamment les erreurs ; bombardés d’information, de questions sur tous les sujets imaginables, auxquels on doit avoir une bonne réponse.

C’est dormir trois, au maximum cinq heures par nuit.

Ils aiment ça

Oh, je sais que vous vous dites à propos des politiciens comme des ultramarathoniens : « Ils l’ont choisi. C’est même ce qu’ils recherchent. Ils carburent à ça. »

Absolument : ce sont des athlètes du débat public, des champions des questions et politiques sociales, des grands dilemmes nationaux.

Et aussi — je ne l’oublie pas, détrompez-vous... — de grands fauves du pouvoir. Ce pour quoi ils doivent être surveillés et questionnés par les médias et le public.

Mais il restent humains. Comme l’ultramarathonien en plein milieu de l’épreuve, une question doit parfois surgir en leur for intérieur : « Mais pourquoi donc je m’impose ça ? »

Sur les médias sociaux, ils sont traités comme des zombies de jeux vidéo sur lesquels des trolls qui ne leur vont pas à l’orteil se défoulent en leur tirant dessus. Des esprits fêlés vont même jusqu’à passer à l’acte, dans la réalité : 1984, 2012.

Des élus me racontaient hier qu’ils ont participé récemment à un exercice contre l’intimidation organisée par la Fondation Jasmin Roy. Chacun lisait des vrais commentaires odieux, diffamatoires, violents, faits à leur endroit sur les réseaux. C’était à un de leurs adversaires partisans, assis devant lui, d’y répondre ! Intéressant exercice.

J’ai aimé

Oh, et moi aussi, comme mon ami philosophe, j’ai bien aimé le débat de jeudi.

Probablement parce que je suis un drogué fini des affaires publiques. Et aussi parce que j’aime observer ces athlètes du débat public performer. Comme je me pâme devant les cyclistes professionnels qui grimpent des côtes à 35 km/heure.

Bien sûr, il y eut abondance de rhétorique, d’arguments fallacieux, dans ce débat.

On a recensé moments forts et perles en masse hier sur toutes les plateformes. Vous savez que je serais capable de les relever à mon tour ; de les critiquer, de m’en moquer, de pourfendre les pires ; vous dire qui, selon moi, a marqué le plus de points, et quand. La politique est une guerre — sublimée — pour le pouvoir, et sans la réduire à cela, elle ne peut échapper à une analyse aux accents militaires ou sportifs.

Ce n’est pas le propos que je veux tenir ici. Je crois qu’il est important parfois que nous nous arrêtions et, un peu comme mon ami le suggère en filigrane dans sa phrase, qu’on prenne conscience — au risque d’être « vieux jeu » ou cucul — que lors des exercices comme ceux d’hier, c’est la démocratie qui marque des points.

Surtout quand les acteurs derrière sont des gens comme Jean-François Lisée, François Legault, Manon Massé et Philippe Couillard.

À moins qu’ils soient des comédiens mystifiants (ce que je n’exclus jamais tout à fait), j’ai le sentiment, à force de les côtoyer, qu’il y a en chacun d’eux une authentique volonté d’améliorer le Québec.

Je le dis : je nous considère chanceux de les avoir. Notamment parce que même si ce sont des as de la rhétorique, ils sont restés l’autre soir dans ce que j’appellerais une « zone factuelle » très acceptable.

Les vérifications des faits qui ont suivi le débat l’ont passablement démontré. On semble bien loin en tout cas des dizaines de propos erronés et trompeurs contenus dans le discours de certains politiciens au sud de la frontière lors d’exercices de ce type.

Voilà : au risque que vous pensiez que j’ai contracté le syndrome de Stockholm sur les bus, je tenais à dire mon admiration.

Maintenant... de retour à notre programmation régulière !

Le carnet de la semaine

Taillefer muselé ?

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Situation surréaliste lundi à Dunham, au vignoble de l’Orpailleur. Le PLQ y tenait une rencontre avec des entrepreneurs en présence du premier ministre et d’une brochette de ministres. Dans la salle, les journalistes tombent sur le président de la campagne libérale, l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, qui n’a pas donné d’entrevue ni de point de presse depuis le début de la campagne. On le sent hésitant à nous parler. Un reporter lui demande s’il a commandé les sorties très critiquées de ministres et de candidats pour attaquer la CAQ. On pense à Marwa Rizqy et Christine St-Pierre sur le prétendu sexisme de François Legault, par exemple : « Ce genre de décision là, c’est vraiment les candidats qui les prennent. Ça n’émane pas de moi. » Le mot sexisme utilisé pour qualifier le chef caquiste ? « Je pense que Marwa est libre de dire ce qu’elle veut dire. » Une attachée de presse présente lui tire la manche discrètement et lui dit de mettre fin à l’impromptu de presse. « Je vais vous laisser. » Mme Rizqy serait libre de parler, mais pas le président de la campagne ? Sexisme inversé ?

Ouellette le « factuel »

Photo courtoisie

Mardi à Laval, deux anciens policiers, Guy Ouellette et Jean Rousselle, faisaient les plantes vertes derrière Philippe Couillard lors d’une conférence de presse électorale au Collège Montmorency. J’y ai vu une occasion de les questionner sur les allégations de l’autre ancien policier candidat de cette campagne, le caquiste Ian Lafrenière. Les réponses furent pour le moins évasives. Celle de Guy Ouellette, arrêté il y a bientôt un an par l’UPAC, mais toujours pas accusé, contenait son mot fétiche, « factuel » : « Je pense que ses premières allégations, ça ne touchait pas juste Montréal. Il avait laissé entendre qu’il y avait beaucoup d’ingérence beaucoup plus large. Dans une deuxième intervention, il est venu beaucoup plus serré et je pense qu’il doit être factuel, parce que c’est ce qui caractérise les policiers, d’être factuel. Je lui laisse sa réponse. » Comprenne qui voudra. Mais il faudra bien y revenir. Le sujet est trop important.

Couillard Bonaparte

Lundi à Québec, lors d’un point de presse, Philippe Couillard a rappelé que plusieurs étaient sceptiques lorsqu’il a promis, en 2014, de créer 250 000 emplois en cinq ans. Or, il soutient que l’objectif est à portée de main. « Pour nous “impossible, ce n’est pas québécois”, on va y arriver. On peut tous se rallier autour de cette question-là et vraiment [...] on reconnaît tous, sauf une personne et un parti politique [la CAQ], l’importance de la pénurie de main-d’œuvre. » La formule originale, « impossible n’est pas français », est évidemment attribuée à Napoléon Bonaparte, dont le chef libéral est un passionné. (Comme le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx !) Dans son livre, Alec Castonguay cite M. Couillard : « Il fut un temps où je collectionnais tous les livres de cette époque. C’est un personnage hors norme. »

La déclaration de la semaine

« Pas tellement » – Raymonde Chagnon, citoyenne et proche aidante, en réponse à l’animateur du débat qui lui demandait si elle avait été éclairée par le débat sur les CHSLD.