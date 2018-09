Ces joueurs que vous aimiez...

Il acceptait mal que l’administration Houle disait viser une place dans les séries chaque année, alors qu’il avait été élevé dans un environnement où la Coupe Stanley représentait le seul objectif possible.

Son chandail flotte dans les hauteurs du Centre Bell aux côtés des Richard, Béliveau, Lafleur, Plante, Geoffrion, Bouchard, Cournoyer, Savard, Lapointe, en plus des Harvey et Moore qui, ne l’oublions pas, étaient de Montréal.

Si on est d’accord pour dire qu’une Coupe Stanley se remporte en équipe, on conviendra aussi que les conquêtes de 1986 et 1993 n’auraient pas été possibles sans la contribution de Roy. Ses deux nominations pour le trophée