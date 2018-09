La première fois que Pierre Bruneau a animé une soirée électorale, en 1976, une téléphoniste se trouvait dans chacun des 108 comtés du Québec, et transmettait les résultats aux directeurs des élections toutes les trente minutes. En studio, quelqu’un écrivait les nouveaux résultats sur un tableau. Inutile de dire que les choses ont changé.

Sans tomber dans les clichés, s’il y a une chose qui est restée parfaitement intacte, c’est bien la lueur dans les yeux de Pierre Bruneau et la fébrilité qui l’anime lorsqu’on lui parle du débat et de la soirée électorale, qu’il animera pour une 27e fois le 1er octobre prochain.

« Je suis toujours aussi excité, toujours passionné », s’empresse-t-il de nous dire, enthousiaste.

Consciencieux plus que jamais, Pierre Bruneau a même entrepris, à quelques semaines des élections, sa propre tournée des régions, à l’instar des chefs de partis. Tournée qui s’est terminée cette semaine à Québec, où il a rencontré Le Journal en compagnie de Pierre Jobin, son homologue, qui sera sur le terrain lors de la grande soirée électorale.

Pierre Bruneau voulait d’abord, à l’occasion de ce tour de la province, entretenir ce lien privilégié avec les gens. Car les électeurs auront à faire un autre choix le 1er octobre : un réseau pour suivre les résultats.

« Aujourd’hui, ils ont la zappette dans les mains et peuvent nous éliminer en une fraction de seconde, déclare-t-il. Un chef politique, ça gagne vote par vote, et un chef d’antenne, c’est téléspectateur par téléspectateur. Ce lien-là avec les gens, je l’ai et je le chéris ».

Immigration et pénurie de main-d’œuvre

Le chef d’antenne avait aussi comme mission de prendre le pouls des préoccupations des électeurs. Des témoignages qui lui servent de matière première pour la préparation des questions du débat Face à face Québec 2018, diffusé le 20 septembre. « C’était une bonne occasion d’entendre ce qu’ils souhaitent qu’on aborde dans une campagne, autre que l’agenda des chefs », dit-il.

Bien que la santé et l’éducation restent deux sujets dominants, Pierre Bruneau et Pierre Jobin, dont le lien est aussi très fort avec la population de Québec, ont beaucoup entendu parler d’immigration et de pénurie de main-d’œuvre de la part des citoyens, ces derniers jours.

Pierre Bruneau est conscient que le débat est un moment clé dans la campagne et qu’il peut changer la tournure de la dernière ligne droite avant l’élection. Le Face à face Québec 2018 sera le dernier débat télévisé des chefs. « Notre rôle, c’est de sortir les politiciens de leur cassette », dit-il.

« Il y a cinq grands thèmes qui sont soumis aux chefs. Mais les questions, c’est nous qui les formulons, jusqu’à la dernière minute. Ensuite, on part pour deux heures, sans arrêt, sans pause. J’entends dans mon oreille celui qui calcule le temps, parce que chaque chef doit avoir le même temps d’antenne, et je dois gérer ça. Les gens n’ont pas idée de la responsabilité qu’on a », explique-t-il.

Une pensée pour Jean Lapierre

Puis viendra la soirée électorale du 1er octobre. Les réseaux sociaux ont changé la donne ces dernières années, et même s’il faut livrer les résultats rapidement, on doit s’assurer que ce soit les bons. Non, ce n’est pas une course de devoir­­­ dire en premier la fameuse phrase « si la tendance se maintient », soutient Pierre Bruneau.

« Oui, on peut connaître les résultats sur les médias sociaux, mais les gens veulent comprendre, avoir une vue d’ensemble. C’est un rythme très rapide, aussitôt qu’on a les résultats, et ils veulent une analyse succincte. »

Cette soirée d’élections provinciales sera particulière. Elle sera la première sans son ami Jean Lapierre. « Je vais avoir une pensée pour lui. Il était tout le temps là avec moi. Il comprenait très bien cette dynamique. »

Pierre Bruneau animera Le Face à Face Québec 2018 le 20 septembre à TVA. Il pilotera également la soirée électorale le 1er octobre.