Historien, muséologue et romancier talentueux, Hervé Gagnon propose avec Adolphus la sixième enquête de Joseph Laflamme, son personnage fétiche. Cette fois, l’intrigue se place dans l’univers étrange des cirques, à Montréal, à la fin des années 1800.

En octobre 1893, Joseph, Mary, Emma et McCreary, les personnages principaux des enquêtes de Joseph Laflamme, visitent le parc Sohmer, à Montréal. Un cirque itinérant s’y est installé avec son musée de curiosités.

Le soir même, un couple est retrouvé sans vie près du chapiteau. De toute évidence, un crime sordide perpétré 60 années plus tôt a inspiré le meurtrier. Joseph Laflamme, malgré les policiers qui lui font la vie dure, cherche la vérité. En explorant l’univers des fêtes foraines et des cirques ambulants, c’est tout un monde qu’il découvre. Un monde et ses secrets.

Hervé Gagnon a une plume incisive, extrêmement efficace dans cette intrigue truffée de pointes d’humour, où Laflamme et McCreary s’en donnent à cœur joie.

« C’est un polar tout ce qu’il y a de plus classique, qui prend sa couleur parce que d’une part, c’est situé dans le Montréal de 1893, et d’autre part, parce qu’il y a des personnages qu’on aime. Laflamme a une manière très particulière de mener l’enquête », commente Hervé Gagnon, en entrevue. « Il y a un petit charme suranné que j’aime bien aller chercher. »

Personnages burlesques

Les détails historiques qu’il relève sont fascinants : le musée des curiosités du cirque ambulant nous fait voir des femmes à barbe et des personnages grotesques inspirés du géant Mailhot et de jumeaux siamois.

« J’ai fait ma thèse de doctorat sur les musées à Montréal au 19e siècle. La première moitié portait sur les musées de divertissement, comme les cabinets de curiosités itinérants, et la deuxième partie portait sur les musées permanents installés à Montréal à ce moment. »

« Le parc Sohmer, je l’ai à peine touché, mais j’avais plein d’informations. C’est un endroit qui était extrêmement populaire à l’époque. Et j’ai inventé un cirque. »

Il a adoré créer des personnages burlesques. « C’est un monde que je connais bien. Dans les journaux d’époque, il n’y avait pas d’entrevues avec ces gens, comme les jumeaux siamois. [...] On était fascinés par ces choses-là, à l’époque. P.T. Barnum est venu à Montréal plusieurs fois à cette époque – il y est venu comme maître de piste. Son plus gros séjour a été trois semaines en 1852. »

Adolphus Dewey

Dans ce roman, il a joint le monde des cirques ambulants et des forains et le fameux meurtre commis par Adolphus Dewey en 1833. « C’était délirant, cette histoire : il avait tué sa femme parce qu’il était jaloux et s’était sauvé aux États-Unis. On l’a ramassé à Plattsburgh, et en cours de procès il a essayé de s’évader. Il a fini par être pendu devant 10 000 personnes sur les Champs-de-Mars. Tu veux inventer ça, t’es pas capable ! »

Hervé Gagnon est historien et muséologue.

Il a connu beaucoup de succès au Québec et en France avec ses séries Damné, Vengeance et Malefica.

ll s’est mérité de nombreux prix pour ses romans policiers.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Juste avant de franchir le rideau qui tenait lieu de porte, ils virent une ultime vitrine en verre et en bois, laissée là presque comme une arrière-pensée. Ils s’arrêtèrent pour prendre connaissance de son contenu et y découvrirent une hache en apparence banale au fer piqué de rouille accompagnée d’une vignette écrite à la main sur un carton jauni.

CECI EST LA HACHE QUE DEWEY A TUÉ SA FEMME AVEC.

– La syntaxe est tout à fait à la hauteur de l’établissement, ricana Joseph. »

– Hervé Gagnon, Adolphus, Éditions Libre Expression