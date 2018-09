La chute de l'empire

La confiance des amateurs n’est pas élevée à l’approche de la nouvelle saison du Canadien. On ne sent aucune excitation. Il faut bien se rendre à l’évidence. L’équipe est en phase de reconstruction, même si Marc Bergevin s’évertue à dire que ce n’est pas tout à fait le cas.

La disponibilité des billets est plus grande depuis deux ans. Les cotes d’écoute ont subi de fortes baisses à la télévision, la saison dernière. L’indifférence et la résignation augmentent. Ce sont là des signes alarmants.

Un jour de mai 1990, Henri Richard m’avait dit, avec quelques-unes de ses 11 répliques de la coupe Stanley dans ses bras pour les besoins d’une photo, que l’on ne verrait plus de dynasties dans la Ligue nationale de hockey.

La flambée des salaires et l’imposition d’un plafond salarial ont fait place à un modèle d’affaires qui ne permet plus les dynasties.

C’est bon pour le sport. La compétitivité et la parité sont des forces pour toute ligue sportive. Tout le monde sera d’accord.

Savard a assemblé de bonnes équipes durant son règne de plus de 12 ans au poste de directeur général. En 12 saisons sous sa direction, le Canadien a remporté deux coupes Stanley, pris part à trois finales de la Coupe Stanley et à cinq finales d’association.

La transaction de Patrick Roy a eu des conséquences désastreuses sur l’image de l’organisation et la suite des choses.

Pour ajouter aux difficultés, les Brasseries Molson du Canada, qui étaient propriétaires du Canadien et du Centre Molson, qu’ils avaient bâti à grands frais, ne voulaient plus être joueur dans le système économique de l’époque. Ne trouvant pas d’acheteurs locaux, ils ont vendu plus de 80 % de leurs actions à l’Américain George Gillett.