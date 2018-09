Après avoir séduit des milliers de lecteurs avec ses romans J’adore New York, J’adore Paris et J’adore Rome, l’avocate et romancière Isabelle Laflèche propose une nouvelle série pour jeunes adultes, Bonjour Girl. Toujours passionnée de mode, elle s’est inspirée du milieu des étudiants en mode et du phénomène de la cyberintimidation pour écrire cette nouvelle trilogie.

« J’ai remarqué que les livres de jeunes adultes étaient de plus en plus populaires, et que les adultes les lisent. Je voyais ces livres en librairie... j’ai commencé à en lire et j’ai découvert tout un monde. Je suis retournée à l’adolescence en lisant cela », partage Isabelle, en entrevue téléphonique.

Bonjour Girl lui est apparu comme un flash, de même que le personnage de Clémentine. « J’ai une amie québécoise, Marie-Geneviève Cyr, qui enseigne la mode à l’école de mode Parsons, à New York. C’est une femme que j’admire énormément, qui a toujours eu beaucoup de succès parce qu’elle est travaillante et qui porte beaucoup d’attention aux détails. »

Elle rappelle qu’elle a toujours été passionnée de mode – un thème fort de ses romans. « J’aime lire à ce sujet, voir des films, des documentaires. Marie-Geneviève m’inspire beaucoup et je me suis dit que ce serait cool d’avoir un personnage qui s’en va étudier la mode à New York. »

Mais Clémentine n’est pas la version plus jeune de Catherine Lambert, l’héroïne de la série J’adore. « Je voulais créer un autre personnage, complètement différent, qui vient d’ailleurs. »

Nouvelles technologies

Intriguée par les nouvelles technologies, Isabelle Laflèche s’est tournée vers la plateforme numérique WattPad, qui compte des millions d’abonnés. « Ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit que je pourrais écrire mon histoire sur cette plateforme, chapitre par chapitre, juste pour voir la réaction. »

Elle dit avoir eu un plaisir fou, parce qu’elle avait des retours immédiats – « chose que les auteurs n’ont pas habituellement ». L’aspect technologique lui a plu : elle pouvait mettre des vidéos de défilés de mode ou de chansons, pour complémenter ses chapitres.

Son histoire a été choisie par WattPad pour devenir un feature read – ce qui signifie que sa couverture est mise de l’avant. « J’ai eu, en l’espace de quatre ou cinq mois, 80 000 lectures. J’ai envoyé le texte à mon agent, qui a accroché sur la diversité dans le milieu de la mode et l’image qu’on projette dans les médias. »

Un des personnages de son roman crée d’ailleurs des vêtements pour les personnes handicapées. « L’inclusivité à tous égards, on en voit de plus en plus et je trouve ça formidable. Les designers embarquent, les magazines embarquent. C’était la base de mon sujet. »

Visite à New York

Isabelle Laflèche est allée à New York pour visiter l’école Parsons et a assisté à une conférence sur l’importance de la diversité dans le milieu de la mode. « J’ai rencontré des étudiants, j’ai assisté à deux expositions de créations d’étudiants. »

Clémentine représente cette diversité parce qu’elle est à moitié chinoise, à moitié française. « Elle est déterminée à écrire un blogue sur ce sujet. À travers tout cela, elle est victime de cyberintimidation et de bitchage. »

Isabelle Laflèche a pu elle-même constater à quel point certaines jeunes personnes sont dénigrées sur les réseaux sociaux, grâce à une lectrice de 14 ans qu’elle avait rencontrée en dédicaces à Toronto. La jeune fille était heureuse de rencontrer son auteure préférée... mais les commentaires récoltés sur ses réseaux sociaux étaient d’une grande méchanceté.

« Ça m’est toujours resté – je voulais utiliser cela comme fil conducteur pour une histoire. Je pense qu’il y a un impact réel sur la façon dont les jeunes se parlent entre eux. J’ai des amis qui ont des enfants qui ont dû voir un psychologue parce qu’ils étaient intimidés sur les réseaux sociaux. Je trouve cela extrêmement grave. [...] S’il y a des jeunes qui peuvent avoir des prises de conscience en lisant mon roman, tant mieux : je vais être très contente. »

En librairie le 12 septembre.

Isabelle Laflèche est avocate, conférencière et auteure du best-seller J’adore New York, paru simultanément en anglais chez HarperCollins Canada et en français chez Québec Amérique, puis chez Droemer Knaur en Allemagne.

Elle a aussi écrit J’adore Paris et J’adore Rome.

Le deuxième tome doit paraître au printemps prochain.

Extrait

Photo courtoisie

« Mon père dit toujours que je suis son porte-bonheur. En réalité, je ne crois pas à la chance.

Peut-être parce que je n’en ai pas tellement eu, mais j’ai l’impression que les choses vont changer. Sérieusement.

Je suis à moitié chinoise, et la chance joue un grand rôle dans notre culture : les numéros et les symboles chanceux, les couleurs favorables. Je crois aussi à ce vieux proverbe : la chance, c’est la rencontre de l’occasion avec la préparation­­­. »

– Isabelle Laflèche Bonjour Girl, tome 1 : Mode à Manhattan Éditions Hurtubise