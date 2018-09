Le Palm Beach rêvé d’Élaine Bédard

Vous vous souvenez d’Élaine Bédard ? Elle fut la première mannequin canadienne à connaître une carrière internationale dans les années 50. On l’a aussi vue à la télévision, notamment dans son rôle d’hôtesse dans les populaires émissions La Rigolade et Music Hall.

Celle qui a marqué toute une génération de Québécois se passionne aussi pour les arts. Elle détient avec son mari, le comte Alexandre de Bothuri, l’une des plus belles collections privées d’objets ayant appartenu à Napoléon et sa famille, et à la royauté qu’ils prêtent dans les musées de par le monde, dont Montréal. Elle voue une grande passion à la ville de Palm Beach.

Elle y a mis les pieds pour la première fois au début des années 50 alors qu’elle avait été invitée par Mary Sanford, la « social queen du moment », pour présider un bal de charité. La French Canadian Sweet Heart révélée par le Johnny Carson Show fascinait les Américains, dont David Rockefeller et Douglas Fairbanks Jr., qui vivaient tous les deux à Palm Beach.

Au début des années 70, elle s’y installa définitivement avec son premier mari, développeur immobilier au Québec, à Las Vegas et en Floride. Il construisit d’ailleurs quelques immeubles à Palm Beach. Élaine Bédard s’occupait de la décoration et de la publicité.

Voici quelques-unes de ses meilleures adresses à Palm Beach.

Worth Avenue

Le cœur de Palm Beach est la Worth Avenue, l’une des avenues les plus chic des États-Unis. Une rue icône où les plus grandes marques internationales ont pignon sur rue et où elles se disputent les coups de cœur des flâneurs et des acheteurs de vêtements griffés. La célèbre rue est aussi un endroit agréable pour fureter dans ses petites vias pittoresques que l’on retrouve à l’arrière des boutiques comme la Via Romana, la Via Mizner ou la Via Parigi avec leur cachet de Provence pastichée.

Sant Ambroeus au Royal Poinciana Plaza

Un nouveau venu sur la Royal Poinciana Plaza, réputé pour ses jardins luxuriants et son style Art déco, le restaurant Sant Ambroeus perpétue la tradition de la maison mère de Milan. Sous la houlette du chef Marco Barbisotti, sa table offre des spécialités italiennes succulentes et santé. Ses gelati et ses pâtisseries sont irrésistibles...

Stubbs and Wootton

Un arrêt chez Stubbs and Wootton est de rigueur. Le must à porter avec le jeans ou le smoking est le fameux « slipper », la mule en velours ou en tapisserie avec armoiries ou autres motifs des plus amusants. Créées par Percy Steinhart, ancien banquier de Citicorp en 1993, ces chaussures ont vite déclenché un véritable engouement parmi les « rich and famous » de la planète. C’est une mode qui incarne le style sophistiqué et élégant de Palm Beach. Le gérant de la boutique, Charles, un ancien mannequin, vous charmera !...

Ta-boo Restaurant

Pour les inconditionnels des institutions culinaires, la grande dame des restaurants est sans aucun doute le Ta-boo Restaurant, sur Worth Avenue. La cantine des stars et des « beautiful people » depuis les années 50 et dont le décor « Jungle », avec ses singes et ses treillis vintage, nous donne la nostalgie de l’âge d’or de la cité, où la belle Rita Hayworth se faisait courtiser par le réputé tombeur des dames Porfirio Rubirosa ou quand le clan Kennedy frayait avec Joe DiMaggio. Aujourd’hui, on peut y croiser Rod Stewart.

Église épiscopale Bethesda-by-The-Sea

Pour un petit moment zen, rendez-vous aux jardins de l’église Bethesda-by-the-Sea, à côté de l’hôtel The Breakers de Palm Beach. Protégé par les murs du cloître, ce jardin est un véritable havre de paix. Pas très loin, on trouve les fameux jardins de la Society of The Four Arts avec ses abondantes plantes tropicales, ses arbres aux essences rares et sa serre néo-victorienne en hommage à Winston Churchill. À voir absolument !

