Les 40 pires décisions depuis 40 ans

8. JOUEUR ÉTOILE DE TROP

À 27 ans, Pierre Turgeon est dans ses meilleures années. Mais les choses ne cliquent pas entre lui et Mario Tremblay. Rétrogradé au sein d’un trio défensif en séries contre les Rangers, au printemps 1996, il donne le mandat à son agent Robert Sauvé de réclamer une transaction auprès de Réjean Houle. Personne n’est au courant. À l’automne, Vincent Damphousse et Saku Koivu sont toujours les deux premiers centres. Lors d’un match contre les Coyotes, Turgeon marque un but et obtient trois mentions d’aide dans une défaite de 5 à 4, en jouant à l’aile droite aux côtés de Koivu. Le lendemain, il prend le chemin de St. Louis, en compagnie de Craig Conroy et Rory Fitzpatrick en échange de Shayne Corson, Murray Baron et un choix de cinquième ronde qui devient Gennady Razin.